Forino ( Av): La cittadina irpina entra a far parte dell’ importante circuito nazionale ” IO LEGGO PERCHÉ” grazie alla sinergia tra La Cartolibreria ” Il Cappellaio Matto” e l’ I.C. Serino – Forino

Forino si riveste di Cultura: sono infatti più di 20.000 le scuole e oltre 3.000 le librerie iscritte alla nona edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale di promozione alla lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) – grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL) e con il supporto di Fondazione Cariplo – per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Quest’ anno infatti come detto anche la Città di Forino sarà protagonista per la prima volta di “Io leggo perché” grazie al gemellaggio con Il Cappellaio Matto Cartolibreria e la stretta collaborazione con l’ IC. SERINO – FORINO .Lo slogan è “Il futuro” ed inizia con un libro che è anche lo slogan della professoressa Rosalia Spolverino da sempre impegnata nella diffusione della cultura, in modo particolare delle letture ad alta voce.

“Solo attraverso la cultura possiamo ritrovare la nostra identità” afferma la Spolverino. Tutto questo

però in concerto con l’ IC. SERINO – FORINO di cui referente di” Io leggo perché” sarà la professoressa Antonella Del Gaudio. Insomma, in quel di Forino si sta davvero costruendo un grandioso evento sotto il segno della lettura che avrà il suo culmine nelle giornate che vanno dal 9 al 17 novembre, nove giorni in cui tutti studenti , docenti , saranno chiamati a dare il loro contributo donando uno o più libri alla Scuola locale. Un appuntamento attesissimo che coinvolgerà come detto tutti gli studenti forinesi , ma anche istituzioni e media. Non mancherà la presenza anche di diversi editori ed eventi vari che faranno la loro parte con lo scopo finale di donare e donarsi per una Scuola migliore , in un futuro migliore. Daniele Biondi