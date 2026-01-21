Forino (Av): Il Segretario Cittadino del PSI Sabino Carpentieri entra a fare dello staff di Collaborazione del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane

È da poco stato firmato il Decreto Presidenziale attraverso il quale il Segretario Cittadino e Componente Nazionale del PSI Sabino Carpentieri, ha assunto l’incarico di Collaborazione e Supporto a Titolo Gratuito alle dipendenze del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane e degli uffici di Gabinetto. Tale esclusiva collaborazione avrà come impegno, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ed alla organizzazione e gestione delle attività culturali , artistiche e ricreative di interesse turistico, nonché al mantenimento ed alla cura dei rapporti con l’ Assessorato al Turismo della Regione Campania.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il Segretario Carpentieri che si dice onorato ed entusiasta per la prestigiosa nomina ringraziando il Presidente della Provincia Buonopane per la fiducia riposta nei suoi confronti. Alla stessa maniera ha dichiarato che con sconfinata responsabilità ed indistinta sinergia collaborerà fattivamente con l’ Assessore Regionale al Turismo Enzo Maraio Segretario Nazionale PSI al fine di raggiungere i migliori traguardi possibili. Daniele Biondi