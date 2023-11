Forino (Av): Il Prof. Fruncillo Capogruppo Opposizione Forino Polis presenta un ‘ interrogazione comunale al Sindaco sulla Qualità dell’Aria

Anche quest’ anno il territorio di Forino ha vissuto un periodo alquanto critico e difficoltoso nei mesi di fine agosto , settembre metà ottobre in seguito alla raccolte delle nocciole principalmente per i tanti problemi legati agli Abbruciamenti selvaggi degli scarti agricoli .Proprio legato a questo periodo che il Capogruppo Opposizione Forino Polis Prof FRUNCILLO ha presentato formale Interrogazione Comunale al Sindaco Olivieri :

Interrogazione sulla qualità dell’aria a Forino – Eccesso di PM10 e PM2.5

Premesso che sono attive sul territorio comunale centraline che monitorano la qualità dell’aria, Rilevato che, in base ai dati raccolti dalle centraline comunali e riportate nell’allegato rapporto, è stato registrato un inquietante superamento dei valori soglia per le PM10 e PM2.5 in vari mesi, in particolare a settembre e a ottobre.

Constatato, altresì, che i livelli di PM2,5 hanno superato, su scala oraria, il limite giornaliero indicato dall’OMS di 25 microgrammi/m³ per molte volte durante l’anno, Rilevato che vi sono stati numerosi episodi nei quali le concentrazioni di PM2.5 hanno superato i valori guida stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), raggiungendo in alcune occasioni valori doppio rispetto a quelli raccomandati,

Considerato che i valori rilevati hanno raggiunto picchi allarmanti di 200 microgrammi/m³ in alcuni orari e che essi rappresentano una situazione di rischio acuto per la salute dei cittadini.

Ritenuto che, per la tutela della salute delle persone, l’OMS ha adottato linee guida che raccomandano per le PM 2.5 di non oltrepassare i 10 microgrammi/m³ come media annuale, mentre a Forino ad oggi il valore risulta essere pari a 19,74 microgrammi/m³ ,

Si interroga il Sindaco per sapere quali sono le misure che l’amministrazione ha intrapreso o intende intraprendere di fronte a tale emergenza sanitaria e in particolare,

Come intende agire per assicurare il rispetto dei limiti suggeriti dall’OMS e ridurre drasticamente i picchi di inquinamento registrati,

Quali Iniziative sono state adottate per informare i cittadini, in particolar modo durante gli orari di maggiore

concentrazione di PM10 e PM2.5, perché essi possano adottare comportamenti tali a ridurre i rischi di

esposizione,

In che modo l’amministrazione sta affrontando la problematica degli abbruciamenti e quali sono le iniziative

per ridurne l’impatto sulla qualità dell’aria a Forino.

Si richiede una risposta scritta e un immediato dibattito in consiglio comunale per affrontare questa urgente problematica ambientale e sanitaria.

Distinti saluti

Forino, 3 novembre 2023 Capo gruppo Forino Polis

– Domenico Fruncillo –