SPERONE (AV). Riapre il plesso scolastico “Ennio Pulcrano” dopo i lavori di ristrutturazione. Lunedì 6 novembre cerimonia di inaugurazione

È con grande soddisfazione che il Comune di Sperone annuncia la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della Scuola Primaria “Ennio Pulcrano”, sito in via Sant’Elia. Una notizia di grande importanza per la comunità locale, che ha atteso con ansia la riapertura di questo importante plesso scolastico che accoglie gli alunni dell’elementari.

L’edificio della Scuola Primaria era stato gravemente danneggiato da un incendio che ha avuto luogo circa un anno fa. Questo tragico incidente ha reso necessaria una vasta opera di ristrutturazione, mirata non solo a ripristinare le strutture danneggiate ma anche a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e non solo.

La riapertura ufficiale del plesso della Scuola Primaria è programmata per lunedì 6 novembre 2023, alle ore 9:30. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo in presenza del Sindaco, del Dirigente Scolastico, dei rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche e dei membri dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di un evento significativo per tutta la comunità di Sperone, poiché sottolinea l’impegno dell’amministrazione locale nell’offrire ai giovani studenti un ambiente educativo sicuro e moderno.

L’intera comunità è caldamente invitata a partecipare a questa cerimonia di inaugurazione. Questo è un momento importante per celebrare la rinascita della Scuola Primaria “Ennio Pulcrano” e l’opportunità che offre ai nostri giovani di accedere a nuovi spazi e laboratori che arricchiranno l’offerta formativa. La Scuola Primaria è un luogo chiave nella crescita e nell’istruzione dei nostri bambini, e la sua riapertura rappresenta un passo avanti nella creazione di comunità una istruita e prospera.

Questa è un’occasione da non perdere per celebrare la forza e la resilienza di Sperone e guardare con fiducia al futuro dell’istruzione nella comunità.