Forino (Av). I Gemelli Picariello volano alle finali nazionali di Karate di Ostia

Finali nazionali di Karate dovevano essere, finali nazionali sono state. Alla fine Giuseppe ed Emanuele Picariello della locale A.S.D Max e Very Dance dopo un onorevole Quarto Posto nella fase finale delle gare regionali Fijlkam Karate combattimento individuale categoria Juniores, al Palacarita di Cercola, approdano per la Quarta volta nella loro carriera, con immensi sacrifici personali, sul prestigioso palcoscenico italiano delle finali nazionali di Karate facendo seguito alle qualificazioni nelle edizioni del 2017 del 2018 e del 2019. Due atleti che da alcuni anni danno ormai lustro e vanto alla Città di Forino nell’ ambito di questo sport . Le finali nazionali di Karate una vetrina di lusso , si svolgeranno come al solito al Palapellicone di Ostia nei giorni 26 – 28 Novembre , e verranno impegnati circa quattrocento atleti provenienti da tutta la penisola che si daranno battaglia senza esclusione di colpi. Così che anche Forino per la Quarta volta, grazie a Giuseppe ed Emanuele Picariello , prenderà parte al karma del karate nazionale italiano in una finale che non si annuncia affatto scontata, visto che chi ben conosce i due ragazzi ed il loro personal trainer Maestro Lallo ben sa che non saranno lì solo per fare una semplice presenza, ma per portare finalmente a Forino un importante riconoscimento sportivo. Daniele Biondi

