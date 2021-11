Mugnano – Il saluto alla comunità di Suor Marichu Sierra che lascia il Santuario

Oggi, per l’ultima volta, suor Marichu Sierra ha prestato la sua opera al Santuario di Santa Filomena. Ella ha servito la comunità per quattro anni e mezzo e domani parte perché ha ricevuto un nuovo incarico. Ha voluto salutare tutti con un commovente messaggio, di cui vi riportiamo uno stralcio.

“Siano lodati Gesù e Maria. Il mio non è un addio. Ringrazio il Signore per il dono della vita, della vocazione e della missione. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di servire Santa Filomena. La Madonna delle Grazie e Santa Filomena sono state per me forza e ispirazione nella vita quotidiana. Ringrazio tutti, senza fare nomi. Grazie a te per avermi salutato ogni giorno, per aver cucinato, per avermi dato un passaggio con la tua auto. Grazie per aver aperto le porte di casa tua. Devo citare don Giovanni che è stato il mio primo Rettore. Prima io lavoravo a scuola, mi occupavo di catechismo. Don Giovanni è stato come un padre per me. Ringrazio il vescovo Francesco Marino per averci accolto. Ringrazio don Pasquale per l’ascolto. Un grazie a don Giuseppe per il lavoro svolto. Ringrazio Marie Burns che è come una sorella per me. Ringrazio suor Connie e la nuova arrivata suor Debbie, la Congregazione delle Figlie di Maria di cui faccio parte. Uniamoci in preghiera”.

La comunità mugnanese, e il Rettore don Giuseppe Autorino ringraziano suor Chu per aver ben operato in questi anni e la porteranno sempre nelle loro preghiere.

