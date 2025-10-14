Forino (Av): I Gemelli Domenico e Maria Luisa Avagnano Giurano Fedeltà ai Carabinieri ed alla Repubblica Italiana.Grande Onore per la cittadina irpina in un caso veramente unico e raro

Si è svolta questa mattina, martedì 14 ottobre, nella storica Scuola Allievi Frate di Campobasso, la cerimonia di Giuramento del 144esimo corso degli Allievi di Campobasso, intitolato alla memoria del Carabiniere “Lorenzo Gennari”.

548 allievi, tra cui 126 donne, hanno giurato, im pegnando la propria vita al servizio dello Stato.

Una giornata che doveva essere solo di festa è stata però segnata dalla tragica notizia proveniente da Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove nella notte tre Carabinieri hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare. Un’ombra di lutto che ha reso ancora più denso di significato il momento del giuramento.

Tra le altre personalità erano presenti Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il quale ha preso alla contestuale cerimonia di conferimento degli “Alamari” e del “Giuramento Solenne” degli Allievi Carabinieri del 144° corso – 1° ciclo formativo, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Carabiniere Lorenzo Gennari.

L’evento si è svolto alla presenza delle più alte autorità civili, militari e religiose.

Il presidente Francesco Roberti, in questa solenne giornata per la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ha voluto ricordare quanto avvenuto poche ore prima in provincia di Verona: il sacrificio dei tre Carabinieri caduti a seguito dell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, nel corso di un’operazione congiunta delle forze di polizia, che ha visto anche il ferimento di 15 persone tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco.

Anche Forino era presenta grazie ai due Gemelli

Domenico e Maria Luisa Avagnano di appena 21 anni i quali hanno giurato Fedeltà alla Repubblica. Un momento davvero speciale, unico , per la nostra cittadina la quale a lunga memoria non ricorda un caso del genere , in alcun corpo militare e di Polizia dello Stato , tanto proprio nell' Arma dei Carabinieri. Onore e merito ai Gemelli Avagnano per questo magnifico momento sia per loro che per tutta la Città di Forino.