Forino (Av): “Ci auguriamo che il prossimo Natale possa essere davvero il Natale magico che noi tutti vogliamo. Così l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Carmela Del Gaizo

È un rifiorire di iniziative la Città di Forino nel periodo ante e durante le festività natalizie. Un tabellone molto variegato presentato ieri dall’ Amministrazione Comunale che coinvolgerà davvero tutti. A tal proposito l’ Assessore all’ Istruzione Carmela Del Gaizo ha così affermato : “Lo scorso anno era tutto pronto. Con le opportune precauzioni e le idonee misure che il periodo pandemico imponevano, come Amministrazione Comunale avevamo deciso di mettere in campo una serie di iniziative per il periodo natalizio. Purtroppo, come l’andamento epidemiologico faceva presagire, il crescere esponenziale delle positività da Covid-19 ha bloccato quello che voleva essere “il nostro magico Natale”.

Il Natale è sicuramente una delle ricorrenze più sentite, tanto amato dai più piccoli e non solo, capace di regalare forti emozioni e sensazioni.

Ci riproviamo quest’anno. Abbiamo fatto del nostro meglio per mettere in campo iniziative ed eventi che possano coinvolgere bambini, giovani e anziani della nostra comunità. Associazioni, Comitati, Parrocchie, Attività non sono state da meno.

Vogliamo ripartire da dove avevamo lasciato. “Ci auguriamo che il prossimo Natale possa essere davvero il Natale magico che volevamo”. Questo era l’augurio e da qui ripartiamo.

Le luci si accendono, i cuori si aprono, gli occhi dei bimbi brillano. Tutto sembra più bello, tutto sembra possibile, a Natale. È questa la sua magia. E un po’ di questa magia, quest’anno, accompagnerà Forino con le tante manifestazioni che si sono programmate.

Rinasce “Forino, la magia del Natale”.Si parte martedì 6 dicembre, festività di San Nicola, nostro Santo Patrono.

La neo ristrutturata Villa Comunale di Petruro si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale, con casette gonfiabili, ufficio postale, laboratori vari, animazione, mascotte e distribuzione di zucchero filato/popcorn, palloncini scolpiti, giochi e baby dance.Tanto divertimento e tante attività attendono i nostri bambini. Non mancate.”