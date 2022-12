SPERONE. Esposto al Comando Vigili di Muccio per chiarimenti sulla delibera della casa dell’acqua

Il capogruppo di “Uniti per Sperone”, Pasquale Muccio, ha presentato un esposto al Comando dei Vigili Urbani di Sperone, chiedendo se la deliberazione n.40 della Giunta Comunale è stata rispettata. “Sottolineo che il servizio offerto ai cittadini dalla casa dell’acqua è ottimo ma bisogna far chiarezza. La delibera parla chiaro e dice che i contatori di acqua e corrente sono a carico della ditta concessionaria, ad oggi a noi risulta che non sono stati montati. Quindi i costi dell’erogazione sono a carico dell’ente comune e quindi gravano sui cittadini? All’Utc e al comando della polizia municipale chiedo di effettuare i dovuti controlli” – ha dichiarato il consigliere di opposizione.