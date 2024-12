Forino (Av): Cade Pannello Solare dalla Palestra della Scuola ” Media”. Il Capogruppo di Opposizione Forino Polis Prof Fruncillo presenta Interrogazione Comunale.

Pericolo pannelli solari sulle Scuola Media Picella . Dopo le forti raffiche di vento un grosso pannello è venuto giù, fortunatamente senza riportare danni a cose o persone.

L’Opposizione Comunale Forino Polis sul piede di guerra. Infatti nei prossimi giorni presenterà tramite il Capogruppo Prof Fruncillo interrogazione comunale . Ecco le sue parole.

Riceviamo e Pubblichiamo

“Questa notte un pannello solare posto sul tetto della palestra della scuola media è caduto nel campo antistante. Per fortuna era notte e siamo in un periodo di sospensione delle attività didattiche.

Chiediamo che l’amministrazione si attivi immediatamente per la rimozione del pannello per la verifica della tenuta degli altri pannelli e dei loro supporti.

Nei prossimi giorni presenteremo una formale interrogazione sullo stato degli edifici scolastici del Comune a cominciare dalla ultimazione dei lavori alla scuola dell’infanzia “Rodari”, all’utilizzo degli spazi degli altri plessi a garanzia della qualità delle attività didattiche e ovviamente alla manutenzione di tutti gli edifici, per la sicurezza dei bambini, dei genitori, dei docenti e di tutto il personale.” Da. Bio