Premio Binews 2024: Le Eccellenze dell’Anno – Undicesima Edizione. Tutto pronto anche la diretta streaming

Questa sera, il sipario si alzerà sulla undicesima edizione del Premio Binews: Le eccellenze dell’anno, un evento che celebra i protagonisti più significativi dell’anno che sta per concludersi. La manifestazione si terrà a Baiano, presso il suggestivo Teatro Colosseo, con inizio alle ore 20:30.

Un’atmosfera magica per celebrare il talento

Il Premio Binews si è consolidato come un appuntamento atteso e prestigioso, dedicato a coloro che si sono distinti per il loro impegno e i loro risultati in diversi ambiti della società. L’evento offrirà un’atmosfera unica, accogliendo autorità civili e religiose, oltre al pubblico presente, per una serata all’insegna dell’ispirazione e del riconoscimento del merito.

Un evento aperto a tutti

L’ingresso è libero, consentendo a chiunque di partecipare a questa serata speciale e di scoprire le storie e i successi delle eccellenze premiate. Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Binews.it, garantendo una vasta partecipazione anche virtuale.

Un appuntamento da non perdere

Il Premio Binews rappresenta un’occasione per riflettere su quanto di positivo è stato realizzato durante l’anno e per trarre ispirazione dalle storie di chi, con passione e determinazione, ha lasciato un segno nella propria comunità. Una serata che unisce celebrazione e speranza, proiettandoci verso il nuovo anno con rinnovato entusiasmo.

Non mancate a questo importante appuntamento: il Teatro Colosseo di Baiano vi aspetta per una serata indimenticabile.