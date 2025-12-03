Fine settimana in Campania: itinerario on the road alla scoperta dei laghi più suggestivi

Pompei, Napoli, San Gregorio Armeno, la Reggia di Caserta, Paestum, Capri, il

Vesuvio, Salerno e la Costiera Amalfitana: per chi sceglie la Campania come meta per

le proprie vacanze questi sono i luoghi che non possono assolutamente mancare

all’interno di un itinerario alla scoperta di questa regione meravigliosa.

Eppure sarebbe bello prendere in considerazione anche la possibilità di visitare altri siti,

città diverse e luoghi lontani dai canonici percorsi turistici, per conoscere davvero il

territorio e apprezzare anche le bellezze naturali di una terra capace di emozionare in

mille modi diversi. Per chi ha voglia di un viaggio davvero diverso, dunque, ecco un

itinerario alla scoperta dei laghi più suggestivi della Campania, da percorrere

rigorosamente in macchina.

In questo caso, infatti, l’automobile rappresenta senza dubbio il veicolo più adatto, non

solo perché consente di avere la massima libertà di movimento ma soprattutto in

considerazione del fatto che l’impiego di altri mezzi di trasporto allungherebbe in

maniera davvero significativa i tempi di percorrenza. Un vero problema in particolare

per chi ha solo pochi giorni a disposizione e vuole godersi questo piccolo tour

seguendo esclusivamente i propri ritmi.

La macchina, dunque, è la compagna di viaggio perfetta per tutti i viaggiatori “mordi e fuggi”, anche per coloro che arrivano da fuori regione utilizzando il treno o l’aereo,

perché una volta raggiunto il Capoluogo ci si può rivolgere ad uno dei punti di contatto

per il noleggio auto Napoli di Maggiore e partire subito verso la propria destinazione,

senza ulteriori indugi. Presso le filiali o sul sito Maggiore, inoltre, sono disponibili anche

modelli pensati per chi si sposta in gruppo, come minivan a 7 o 9 posti e suv, con

soluzioni contrattuali pensate proprio per i vacanzieri del weekend desiderosi di

scoprire tutte le meraviglie della Campania Felix.

Si parte da Napoli perché, comunque, anche in previsione di un itinerario tra i laghi più

belli della regione, una sosta nell’antica Capitale del Regno delle Due Sicilie è assolutamente doverosa. Anche perché due delle località più belle si trovano proprio

nelle immediate vicinanze del Capoluogo. Il Lago d’Averno, prima tappa di questo breve tour, dista circa 20 chilometri da Napoli,

ed è facilmente raggiungibile prendendo l’autostrada A1 in direzione Pozzuoli. Questo

bacino lacustre, infatti fa parte del territorio comunale puteolano ed è il secondo lago

più grande dei Campi Flegrei, ma è senza dubbio il più suggestivo. Le acque, infatti,

sono circondate da un cratere vulcanico ormai inattivo risalente a circa 4 mila anni fa,

e qui sono presenti importanti siti archeologici i quali, oltre ad essere una

testimonianza storica, sono ormai entrati nell’immaginario collettivo.

A ridosso del lago, infatti, è presente il famoso Antro della Sibilla Cumana, un luogo

assolutamente unico reso famoso dal poeta Virgilio il quale, proprio nei pressi del Lago

d’Averno, collocò l’ingresso al regno degli inferi attraverso cui si inoltrò l’eroe troiano

Enea. Il colpo d’occhio è davvero spettacolare e lascia senza parole.

Facciamo un salto in avanti nei secoli e passiamo all’epoca dei Borboni.

La seconda tappa del tour, infatti, prevede una sosta presso quello che è il lago più

grande dei Campi Flegrei ma che presenta caratteristiche davvero molto particolari.

Il lago Fusaro, infatti, è un bacino che si è formato a seguito della chiusura di un tratto

di mare, che venne gradualmente ostruito da una duna sabbiosa. Le sue acque,

dunque, sono salate, e la presenza di questa piccola formazione di origine vulcanica

ha permesso la costruzione di quella che, senza dubbio, è una delle residenze

borboniche più caratteristiche, la Casina Vanvitelliana.

Si tratta di un antico casino di caccia, voluto da re Ferdinando IV di Borbone, che

rappresenta uno dei punti di interesse più amati della zona. L’ingresso è consentito

esclusivamente dal venerdì alla domenica, ad orari stabiliti, ed è quindi la meta ideale

per gli amanti del weekend fuori porta. I due bacini lacustri, tra l’altro, distano solo 2

chilometri l’uno dall’altro, quindi possono essere facilmente raggiungibili anche in una

sola giornata, in modo da avere a disposizione più tempo per godersi il panorama e

ritornare poi a Napoli, magari per cenare sul lungomare.

Il fine settimana perfetto.