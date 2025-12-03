Olimpica Avellino , terza vittoria consecutiva in trasferta

Nuova Olimpica:

che gruppo, che grinta, che cuore!

Dopo la terza vittoria consecutiva a Pastena, dove la squadra irpina ha combattuto fino all’ultimo,

portando a casa un gra nde 3 2, ci si prepara al prossimo incontro di campionato in serie D.

Squadra, staff, tifosi… ogni vittoria è merito di tutti. La prossima sfida è in programma domenica 7

Dicembre in casa, alle 20,30 nella palestra dell’istituto Amatucci, contro Pallavolo Battipaglia. Un

altro match da non sottovalutare.

È fondamentale la presenza di tutti i nostri tifosi. Solo con loro al nostro fianco si può vincere!