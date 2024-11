Emilio Francesco Borrelli ospite a Sperone: lotta all’illegalità e impegno civico ai microfoni di GRS

Ieri pomeriggio, presso gli studi di GRS a Sperone, il deputato Emilio Francesco Borrelli dei Verdi, noto per il suo impegno nella lotta alle illegalità quotidiane, è stato ospite dell’emittente radiofonica su invito del conduttore Peppe Alaia. L’incontro è stato l’occasione per approfondire temi legati alla legalità, al decoro urbano e all’importanza della denuncia attiva.

Borrelli, una figura molto conosciuta a Napoli per le sue numerose dirette su Facebook, attraverso cui documenta e denuncia episodi di illegalità, ha condiviso con i microfoni di GRS la sua esperienza e le sue battaglie più significative. “La mia attività sui social è solo uno strumento per dare voce a chi non ne ha e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che viviamo quotidianamente,” ha affermato il deputato, ribadendo l’importanza di una cittadinanza attiva e responsabile.

Durante l’intervista condotta dal nostro Saverio Candela, Borrelli ha raccontato alcuni dei momenti più intensi del suo impegno sul campo, sottolineando come la lotta all’illegalità richieda costanza, coraggio e collaborazione con le istituzioni e i cittadini. “Non possiamo abbassare la guardia,” ha detto. “La legalità non è solo una questione di norme, ma un valore che deve diventare parte integrante della nostra cultura.”

L’incontro ha messo in luce anche l’importanza del dialogo con i giovani e il ruolo fondamentale delle emittenti locali come GRS, che contribuiscono a informare e sensibilizzare le comunità sui temi cruciali per il territorio.

Un appuntamento che ha lasciato un segno positivo, confermando l’importanza di un’informazione vicina ai cittadini e di figure come Emilio Saverio Borrelli, sempre in prima linea per il bene comune.