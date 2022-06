Si sono chiusi i seggi alle 23 di questa sera sia per le Comunali che per i 5 quesiti referendari. Lo spoglio referendario inizierà subito dopo le procedure di chiusura ma il quorum non è stato raggiunto per cui il risultati non avranno alcun valore anzi va detto che si tratta di referendum con il minore afflusso nella storia della Repubblica. Per le Comunali lo spoglio si terrà domani dopo le 14.00.

