Eletti i rappresentanti della “Fondazione Carnevale Di Saviano”

Saviano. «La Fondazione Carnevale Di Saviano, con le sue diverse competenze e sensibilità, sarà il fulcro della programmazione artistica e organizzativa del Carnevale, garantendo il mantenimento della tradizione e l’innovazione culturale per una delle manifestazioni più significative del territorio». È questo il primo commento di Michele Falco, Presidente della Fondazione Carnevale di Saviano. Da quest’anno la Fondazione è il punto di aggregazione tra le realtà istituzionali ed associative che, insieme, si occupano di organizzare il Carnevale Savianese. «Per la prima volta, – continua Falco -grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, dei comitati e delle associazioni del territorio, il Carnevale Savianese dispone di un ente giuridicamente accreditato che da oggi in poi si occuperà di coordinare e di organizzare l’intera manifestazione».

Il nuovo statuto, approvato recentemente, disciplina la nuova organizzazione strutturata attraverso il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Artistico. Il CDA eletto è composto, oltre che dal presidente Falco, dal vicepresidente Francesco Manzo, dal Tesoriere Alessio Vincenzo Aria, dal segretario Raffaele Volpe e dal consigliere Gennaro Tufano.

Il Comitato Artistico, come si legge nello Statuto della Fondazione del Carnevale di Saviano, «definisce il programma annuale delle manifestazioni inerenti il “Carnevale di Saviano” e [..] si occupa dell’organizzazione e della gestione delle attività inerenti al Carnevale di Saviano, ivi comprese le sfilate dei carri allegorici e gli eventi accessori» I componenti eletti sono: Pasquale La Marca, Antonio De Giulio, Giovanbattista Franzese, Ventura Sabatino, Michele Ambrosino, Alessandro Petraglia e Antonio Panico, Maria Lucia Nusco e Pasquale Tafuro.

«Auguro i miei più sentiti auguri a tutti gli eletti, – ha commentato il presidente Falco – tra loro ci sono le migliori rappresentanze di chi, in questi 45 anni di storia, ha reso il Carnevale di Saviano un appuntamento fisso per il nostro paese e una delle manifestazioni più partecipate del territorio. Siamo consapevoli che il nostro Carnevale Senza Barriere, che stiamo costruendo con lavoro ed umiltà, cresce anno dopo anno. Siamo convinti che l’entusiasmo della nostra comunità renderà la manifestazione sempre più bella, giocosa e partecipata. Perché il nostro Carnevale sarà sempre una festa gioiosa, colorata ed accogliente per tutti».