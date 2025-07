È morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling si spegne a 71 anni per arresto cardiaco

Clearwater (Florida), 24 luglio 2025 — Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Hulk Hogan, una delle icone più amate e riconoscibili della storia della disciplina. Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, è morto questa mattina nella sua casa di Clearwater, in Florida, a causa di un arresto cardiaco. Aveva 71 anni.

Secondo quanto riportato da TMZ Sports, i servizi di emergenza sono stati allertati poco prima delle 10 del mattino. Sul posto sono giunti diversi mezzi della polizia e ambulanze. Hogan è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I soccorritori hanno confermato la causa del decesso come arresto cardiaco improvviso.

Un gigante sul ring e nella cultura pop

Con la sua inconfondibile bandana, i baffi biondi e il fisico imponente, Hulk Hogan è stato per decenni il volto del wrestling professionistico. Protagonista assoluto della WWF (oggi WWE) negli anni ’80 e ‘90, è entrato nell’immaginario collettivo con frasi celebri come “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” e con il suo stile travolgente e teatrale.

Durante la sua carriera ha conquistato 12 titoli mondiali, ha fatto parte della celebre stable nWo nella WCW e ha segnato la storia della WrestleMania, diventando un simbolo non solo per gli appassionati di wrestling ma anche per la cultura pop americana.

Problemi di salute e l’ultimo periodo

Negli ultimi anni, Hogan aveva affrontato numerosi problemi di salute, in particolare legati alla schiena, al collo e alla colonna vertebrale, per i quali si era sottoposto a vari interventi chirurgici. Solo poche settimane fa, la moglie Sky Daily aveva smentito le voci che lo davano in coma, assicurando che il marito stava recuperando bene e che il suo cuore era “forte”.

Nonostante ciò, le condizioni di salute del lottatore erano apparse fragili: in diverse apparizioni pubbliche si era mostrato con difficoltà motorie e spesso assistito da un bastone. L’arresto cardiaco è avvenuto all’improvviso, lasciando sgomenta la famiglia, i fan e l’intera comunità del wrestling.

L’eredità di Hulk Hogan

La morte di Hulk Hogan segna la fine di un’epoca. Oltre a essere una leggenda del wrestling, Hogan è stato anche attore, imprenditore e personaggio televisivo, protagonista di show, film e spot che lo hanno reso un volto familiare in tutto il mondo.

La WWE, in un comunicato ufficiale, ha definito Hogan “una leggenda senza tempo, un eroe per milioni di fan e un pioniere del wrestling moderno”. Anche tantissimi colleghi, da Ric Flair a The Rock, hanno espresso il proprio dolore e il proprio tributo sui social.

Hulk Hogan se ne va, ma il suo spirito continuerà a vivere ogni volta che qualcuno pronuncerà il suo nome, rivedrà una sua lotta epica o indosserà una bandana gialla. È stato un gigante — non solo fisicamente — che ha plasmato un’intera generazione di fan e di lottatori.

Riposa in pace, Hulkster. E grazie per tutto.