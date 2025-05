Chiusura linea EAV Baiano-Napoli: i sindaci di Baiano, Avella e Sperone si oppongono con fermezza

Baiano – I sindaci dei Comuni di Baiano, Avella e Sperone esprimono una netta e decisa contrarietà rispetto all’ordine di servizio emanato il 15 maggio 2025 dal direttore dell’infrastruttura EAV, ingegner Gattuso, con cui si dispone l’anticipo dell’interruzione programmata della linea ferroviaria Napoli–Baiano a partire dal 21 maggio fino al 30 settembre 2025, per lavori di manutenzione straordinaria.

Nel documento congiunto, i primi cittadini stigmatizzano con forza sia la scelta unilaterale, sia la mancata comunicazione formale ai Comuni interessati, venuti a conoscenza dell’ordinanza solo per caso. “Un atto d’imperio” – lo definiscono – che ignora completamente i basilari principi di corretto rapporto istituzionale e dialogo con i territori coinvolti.

Preoccupazione per studenti e ordine pubblico

Sul piano pratico, i sindaci segnalano gravi disagi per l’utenza, in particolare per i lavoratori e gli studenti che si troveranno ad affrontare l’interruzione del servizio proprio a ridosso della fine dell’anno scolastico e degli esami di Stato. Il rischio concreto – sottolineano – è quello di turbative all’ordine pubblico, in un’area già penalizzata dalla carenza di alternative di trasporto.

Richiesta di revoca immediata e tavolo tecnico urgente

I rappresentanti istituzionali del Baianese chiedono pertanto all’EAV e all’ing. Gattuso di revocare immediatamente l’ordine di servizio e di convocare con urgenza un tavolo tecnico con i Comuni per rivedere le tempistiche dei lavori e definire soluzioni sostenibili, tra cui un piano di trasporto alternativo credibile ed efficace.

Appello ai Prefetti di Napoli e Avellino

La nota è stata trasmessa anche ai Prefetti di Napoli e Avellino, affinché si facciano parte attiva nel sostenere le istanze dei territori e favorire un confronto costruttivo tra enti locali ed EAV.

I sindaci concludono riservandosi ulteriori azioni presso le sedi competenti, a tutela delle comunità che rappresentano.