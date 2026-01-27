Distretto di Corte d’Appello di Napoli: a Castel Capuano, il 31 gennaio, alle ore 10, la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026

Napoli, 27 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso il Salone dei Busti di Castel Capuano, a Napoli, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 nel Distretto della Corte d’Appello di Napoli, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Alfredo Mantovano.
I lavori si apriranno con la relazione della Presidente della Corte, Maria Rosaria Covelli, a cui seguirà il contributo di Tullio Morello, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura.
Dopo l’intervento del Presidente Alfredo Mantovano, prenderanno la parola il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, Aldo Policastro e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste. Seguiranno altri interventi.