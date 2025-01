Dichiarazione di Luigi Peluso, portavoce del Comitato Civico E(a)vitiamolo, e del Presidente Salvatore Alaia

«Il Comitato Civico E(a)vitiamolo intende denunciare con forza le criticità che stanno caratterizzando il servizio dei bus sostitutivi sulla tratta ex Circumvesuviana Napoli-Baiano, in particolare nel tratto di Casoria, resosi necessario per i lavori sulla linea ferroviaria con una durata stimata di tre anni.

Come portavoce, mi preme sottolineare – insieme al Presidente del Comitato, Salvatore Alaia – alcune problematiche che continuano a rendere il servizio non all’altezza delle esigenze dei cittadini.

Anzitutto, la gestione dei biglietti: è inconcepibile che nel 2025 non vi siano dispositivi a bordo per il pagamento elettronico. L’acquisto del biglietto è limitato a pochi canali – app, stazioni ferroviarie o direttamente a bordo con un sovrapprezzo di 1€ – generando enormi disagi, sopratasso per anziani e persone non abituate all’uso di strumenti digitali. Immaginare che un utente debba recarsi in una stazione spesso distante dalla fermata del bus, solo per acquistare un biglietto, è semplicemente inaccettabile.

Proponiamo il ritorno al sistema precedente, che prevedeva la vendita dei biglietti presso gli esercenti commerciali vicini alle fermate dei bus. Una soluzione pratica e facilmente realizzabile, che ridurrebbe notevolmente i disagi.

Inoltre, riteniamo gravemente scorretto il sovrapprezzo imposto per l’acquisto del biglietto a bordo. Questo costo aggiuntivo è una vera e propria penalizzazione per gli utenti che già subiscono il disservizio di un trasporto pubblico sostitutivo, causato non da loro ma dai ritardi nei lavori infrastrutturali.

Un altro punto fondamentale riguarda il ripristino del servizio domenicale, attualmente sospeso. È impensabile che il diritto alla mobilità venga limitato nei giorni festivi: le esigenze di spostamento, sia per motivi lavorativi sia personali, esistono 7 giorni su 7.

Per queste ragioni, chiediamo a EAV di intervenire rapidamente per affrontare queste problematiche e migliorare un servizio che, ad oggi, non soddisfa minimamente gli standard minimi di efficienza e accessibilità. Non possiamo accettare che i cittadini vengano lasciati soli a fronteggiare queste difficoltà. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, senza distinzioni e senza ulteriori costi ingiusti».

Luigi Peluso, Portavoce del Comitato Civico E(a)vitiamolo

Salvatore Alaia, Presidente del Comitato