Forino (Av): Si accende l’entusiasmo per la visita di Domenica 21 Aprile dell’U.S. Avellino Calcio organizzata dal Club Avellino 1912

Passano gli anni, ma a volte certi corsi e ricorsi storici sembrano ritornare, forse non nella fattezza integrale, però molto accostati a quelli che furono. Il 21 Aprile prossimo alle ore 11.00 Forino Calcistica sarà infatti vetrina di un evento molto intenso ed interessante: la visita della Dirigenza, dei Vertici Societari e della squadra alla cittadina irpina da parte dell’ U. S. Avellino Calcio. Un incontro, una festa, organizzata dal Club Avellino 1912 Associazione il Lupo formata da amici, ragazzi forinesi uniti da valori di fratellanza e conoscenza che in maniera del tutto silente, cercano e stanno cercando nel loro piccolo, di darsi da fare per la Città di Forino. Niente di clamoroso, ma la semplicità di tutti i giorni . Quella semplicità che gli ha permesso di fondare questo club , al momento ben diretto dal Presidente Carmine Tufano. In effetti , nell’ Associazione Il Lupo tutti si danno da fare, si prodigano per eventi e cultura locale come avvenuto con il Carnevale Forinese, la manifestazione Tammurriando a Forino, ma la “fisima” principale rimane il calcio , ovvero l’Avellino Calcio. Ritornando al “ricorso storico” ci riportiamo all’ anno 1995 allorquando, come ora Forino venne onorata dalla presenza di Presidente, Vertici e Squadra dell’ U.S. Avellino Calcio 1912 per l’ inaugurazione dello Stadio Acierno. Beh forse l’ anno pur minimamente non coincide, però oggi come allora l’ Avellino non riuscì a vincere il Campionato, ma guadagnò la Serie B attraverso la lotteria dei Play Off. A prescindere la Cabala , ma tantissime cose si collimano alla perfezione come capitato quasi ormai 30 anni fa. Il tempo dirà ed il campo diranno la loro , bisogna solo attendere. Per il momento Forino si accende di entusiasmo per l’ Avellino Calcio in visita il giorno 21 Aprile al Club Associazione il Lupo di Piazza Tigli. Daniele Biondi