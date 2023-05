Contrada (Av): Nonostante la pioggia San Michele sale al Monte Faliesi rispettando la tradizione.

Le previsioni meteorologiche non facevano presagire nulla di buono, quantomeno non una giornata di sole, ma San Michele ha voluto “sfidare” anche l’ inclemenza del cielo ed inerpicarsi al Monte Faliesi, vessillo Sacro da quel 8 Maggio 663 d.C . quando i Longobardi vittoriosi contri i Bizantini nella cruenta ” Battaglia di Forino” vollero ringraziare l’ Arcangelo Celeste scavando nella nuda roccia un luogo di culto in suo onore.

Anche stamani il voto degli Avi contradesi è stato sciolto, alla presenza di un prelato speciale, cioè il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello che è voluto essere presente anche lui a questo intenso momento di fede per la comunità di Contrada. Presenti anche il Sindaco Avv. Pasquale De Santis, parte dell’ amministrazione Comunale e dell’ associazionismo. Anche la Rai si è occupata di questa antichissima tradizione. Gradita è stata la presenza di Rino Genovese volto noto della Televisione Italiana , giornalista del TGR Campania e di Rai 3 che ha realizzato un contributo televisivo che andrà in onda prossimamente nel TG Itinerante Rai Campania. Daniele Biondi