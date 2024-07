Contrada (Av): Fulvio Pellino è il nuovo allenatore della squadra di calcio dell’ ASD ContradaForino

Dopo le improvvise dimissioni di Pasqualino Esposito da allenatore dell’ ASD ContradaForino , squadra di calcio territoriale che quest’ anno ha vinto il campionato di Terza Categoria Provinciale e la Coppa Irpinia Siconolfi ,in preparazione al prossimo campionato di Seconda Categoria la società fa sapere , tramite comunicato, dell’ avvenuto ingaggio del nuovo mister che li guiderà in questa nuova avventura Calcistica : “L’A.S.D. ContradaForino comunica l’ingaggio di Fulvio Pellino come nuovo allenatore. Ex Rione Mazzini, Serino, San Tommaso ed Eclanese, manca a Forino dal 2012 quando affiancava mister Arnone in Promozione. Queste le sue prime parole: “Sono felice di tornare a casa sposando un progetto giovane. Dobbiamo avere l’obiettivo di crescere poco alla volta con ragazzi quanti più del posto. Ci metteremo subito al lavoro per programmare la stagione di Seconda Categoria” Da. Bio