Continua la preparazione della Asd Felice Scandone in vista della prossima stagione di basket. Questo pomeriggio si è tenuta la prima amichevole del precampionato, con i lupi che hanno affrontato la squadra della Juve Caserta 2021 presso il Palazzetto dello sport Angioni – Caliendo di Maddaloni, di fronte a una numerosa presenza di circa duecento appassionati.

Un buon scrimmage al suo debutto stagionale contro della Ble Decò Juvecaserta.

Coach Sanfilippo ha cercato i primi riscontri al lavoro svolto in queste prime due settimane di allenamento. I biancoverdi hanno messo in mostra buoni movimenti, e una positiva ricerca del necessario affiatamento in una squadra totalmente nuova.

Lo scrimmage condiviso ha visto il punteggio azzerarsi alla fine di ciascun quarto di gioco. Il coach Sanfillippo ha preso questa occasione come un primo test importante per valutare le sue nuove leve. L’atmosfera era carica di entusiasmo e determinazione mentre i giocatori si sono confrontati sul campo.

Ble Decò Juvecaserta – Asd Felice Scandone 94-67

[Ble Decò Juvecaserta] – Zampogna 6, Mastroianni 6, Mei 11, Romano: 13, Hadzic 14, Moffa 10, Memedoviq 10, Sergio 2, Vaccaro 2, Lucas 20

Asd Felice Scandone – Trapani 11, Sanchez: 18, Soliani 12, Pichi, Cianci 12, D’offizi 6, Scolpini, Bianco 5, William, Mazzagatti 3.