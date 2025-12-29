Consiglio Regionale della Campania: designato all’unanimità il nuovo Presidente del Gruppo PD

Napoli. Nel corso della seduta di insediamento del Consiglio Regionale della Campania, il consigliere regionale del Partito Democratico è stato designato all’unanimità Presidente del Gruppo PD, assumendo un incarico di grande rilievo politico e istituzionale.

Il Partito Democratico si conferma il principale gruppo di maggioranza dell’assemblea regionale e il più numeroso dell’intera aula. Un risultato che rafforza ulteriormente il ruolo strategico del gruppo nella definizione delle politiche regionali.

«È un incarico che mi gratifica profondamente – ha dichiarato il neo Presidente – e che rappresenta il riconoscimento dell’esperienza maturata in questi anni e dello straordinario risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali. Interpreto questo ruolo come un’opportunità per riportare la politica al centro della scena regionale, superando personalismi e mettendo al primo posto il servizio alle comunità».

Il neo Presidente ha sottolineato la volontà di svolgere il mandato con equilibrio e passione, evidenziando la necessità di un riequilibrio territoriale, con particolare attenzione alle aree interne e più fragili della Campania.

«Non mi ha mai appassionato la contrapposizione tra fascia costiera ed entroterra – ha aggiunto – ma oggi più che mai le aree interne hanno bisogno di maggiore tutela, attenzione e cura. La guida politica è un compito delicato e sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata».

Insieme ai componenti del Gruppo PD, il nuovo Presidente ha assicurato un impegno costante per mettere in campo azioni concrete e realmente utili ai territori e alle comunità campane, con l’obiettivo di costruire una Regione più equilibrata, solidale e vicina ai bisogni dei cittadini.