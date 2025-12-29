Marigliano, scattano i sequestri nei supermercati: alimenti scaduti e privi di etichette

Non si ferma l’attività di controllo della Polizia Locale di Marigliano a tutela della salute dei consumatori. Nelle ultime ore gli agenti hanno avviato una serie di verifiche all’interno di supermercati e punti vendita del territorio comunale, riscontrando diverse irregolarità.

Nel corso degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari, tra formaggi, salumi misti, spianate e altri generi, risultati privi della prescritta etichettatura e quindi non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Durante i controlli, inoltre, sono stati rinvenuti anche alimenti con data di scadenza superata, circostanza che ha fatto scattare pesanti sanzioni nei confronti dei titolari delle attività interessate.

«Si tratta di controlli finalizzati esclusivamente alla tutela del consumatore», ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, sottolineando come le verifiche non si fermeranno neppure dopo il periodo delle festività. «L’attenzione resterà alta anche nei prossimi giorni», ha aggiunto, annunciando al tempo stesso un rafforzamento dei servizi in vista del 31 dicembre, con particolare attenzione al contrasto all’uso e alla vendita illegale di fuochi d’artificio.

L’attività di vigilanza proseguirà dunque senza sosta, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole a tutela della salute pubblica.