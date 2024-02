COMUNITA’ MONTANA PARTENIO. Salvatore Alaia: “Ripartenza Cruciale per gli O.t.d nella Tutela del Territorio”

Sperone – Lunedì 4 marzo segna un nuovo inizio per gli O.t.d (Operai Idraulici Forestali a Tempo Determinato), con la determinazione di sempre di dare il proprio contributo per la tutela e la salvaguardia di interi territori che dipendono fondamentalmente dall’opera di questi professionisti. A esprimere questa prospettiva è il Dott. Salvatore Alaia, ex Sindaco di Sperone, che da anni si impegna a sostenere gli O.t.d, riconoscendone il valore delle attività svolte nel corso degli anni per il bene delle diverse comunità.

Alaia, senza riserve, continua a sostenere gli operai idraulici forestali a tempo determinato, che attendono una stabilizzazione che possa garantire loro un futuro più sereno. Questi professionisti hanno dimostrato grande professionalità attraverso una serie di interventi mirati alla tutela ambientale e alla prevenzione di rischi idrogeologici, contribuendo significativamente al benessere delle comunità locali.

L’ex Sindaco di Sperone sottolinea che l’anno in corso è cruciale, potendo rappresentare la svolta che molti attendono nel settore. C’è la speranza che le Istituzioni possano mettere la parola fine a una vicenda che non può essere più procrastinata nel tempo. L’auspicio di Alaia è che questo nuovo inizio segni un passo avanti significativo per gli O.t.d, consentendo loro di guardare al futuro con maggiore sicurezza.

In un contesto in cui la tutela ambientale è sempre più urgente, il contributo degli O.t.d è fondamentale, e la loro professionalità merita attenzione e rispetto. La ripartenza di lunedì è vista come un momento chiave che può coronare le speranze di chi crede nel ruolo delle Istituzioni e nell’importanza di preservare i territori da rischi e danni ambientali. Alaia augura quindi un buon lavoro agli O.t.d, riconoscendo l’importanza del loro impegno per il bene comune.