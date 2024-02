Rassegna delle Giacche Bianche 2024: Un’Edizione di Gusto e Solidarietà a Nola

Dal 4 al 6 marzo, lo showroom di Casolaro al Cis di Nola sarà il palcoscenico della Rassegna delle Giacche Bianche, un evento gastronomico non competitivo che, quest’anno, si presenta con una veste rinnovata. L’iniziativa, ideata nel 2018, si propone come un momento di confronto creativo per oltre 150 partecipanti, tra cui cuochi, pasticcieri, pizzaioli, esponenti dello street food, del panino gourmet, e, per la prima volta, barmen.

Ciò che rende questa edizione particolarmente significativa è il suo nobile fine sociale. L’intero ricavato delle quote d’iscrizione sarà devoluto alla delegazione Campania della Fondazione Ant Italia, un’organizzazione che fornisce assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati oncologici. Questo gesto altruista è dedicato alla memoria di Paolo Jr Casolaro e di altre figure chiave che hanno contribuito significativamente all’evento, come l’imprenditore Aldo Guida della Workline e lo chef sannita Nicola Ricci.

L’evento, a porte aperte per consentire a tutti di partecipare, rappresenta un’occasione di condivisione e valorizzazione delle professionalità senza la pressione della competizione. La Rassegna delle Giacche Bianche è uno stile Casolaro, promuovendo momenti di scambio e confronto amichevole tra i professionisti del settore.

Durante i tre giorni di manifestazione, diversi settori della gastronomia saranno protagonisti. Lunedì 4, cuochi, pasticcieri, e esponenti dello street food e del panino gourmet presenteranno le loro specialità. Martedì 5 sarà la volta di pizzaioli e barmen, mentre mercoledì 6 sarà dedicato agli appassionati di cucina e agli alunni degli istituti alberghieri.

L’evento, che si svolgerà dalle 9:30 alle 17:00, sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook dell’azienda, con la conduzione di Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi. La pausa pranzo sarà curata dallo chef Gaetano Zelante, docente di enogastronomia, con il supporto degli alunni dell’Isis De’Medici di Ottaviano, dell’ISIS Vittorio Veneto di Napoli e del Tognazzi di Velletri.

La partecipazione sarà resa ancora più memorabile grazie alle giacche o grembiuli dell’evento e alle “gift bag” con omaggi dalle aziende partner, tra cui Abert, Bormioli, Mulino Caputo, Fasa, Saturnia, Horecatech, Lattè, Leone, Sodano, Vista Alegre, Vulcania, Unox, Workline, Agrimontana, Bioali, Bisetti, Gimetal, Montuori, Trabo, Pasta Leonessa, Caffè Borbone. Un’occasione per unire gastronomia e solidarietà in un contesto di condivisione e crescita professionale.