Comune di Mugnano del Cardinale: Modifiche alla viabilità urbana

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che, in seguito a un’apposita ordinanza, sono state apportate modifiche al Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17 settembre 2020. L’obiettivo è migliorare la circolazione stradale e rispondere alle esigenze della comunità locale.

Le principali modifiche riguardano l’inversione della circolazione a senso unico nelle seguenti strade:

•Via Del Parco

•Via Dello Sviluppo

•Primo tratto di Via Della Democrazia

•Primo tratto di Via Del Campo (dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Via Dell’Uguaglianza)

Motivazioni della decisione:

•Accogliere le richieste di numerosi cittadini residenti;

•Attenersi al parere del Comando di Polizia Municipale;

•Agevolare la viabilità, con particolare attenzione alla fruizione del centro storico e della zona della Villa Comunale.

La segnaletica stradale sarà aggiornata nei prossimi giorni per riflettere le nuove disposizioni. Si invita tutta la cittadinanza a rispettare le indicazioni e a prestare particolare attenzione ai cambiamenti.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’organizzazione del traffico urbano e garantire una maggiore vivibilità per tutti i cittadini.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano per la collaborazione e confidano nel supporto della comunità per il successo delle nuove disposizioni.