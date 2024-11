Circumvesuviana: Pendolari in rivolta, richieste chiare per un servizio migliore

La Circumvesuviana, uno dei mezzi di trasporto pubblico più importanti per i cittadini dell’area vesuviana, è al centro di una nuova protesta. L’evento, denominato “Porta Nolana – Ultima Fermata“, punta i riflettori sulle criticità di un servizio che, negli ultimi anni, ha subito una drastica riduzione delle prestazioni, generando un forte malcontento tra i pendolari.

Una situazione critica

Nel volantino diffuso, i pendolari denunciano i “tagli laceranti” inflitti al sistema ferroviario negli ultimi nove anni, che hanno compromesso gravemente la capacità della Circumvesuviana di svolgere la sua funzione basilare: essere una ferrovia affidabile. Le problematiche principali includono *meno treni, meno corse e meno stazioni presidiate*, aggravate da continue soppressioni, ritardi e guasti che trasformano i viaggi quotidiani in una vera e propria odissea.

Le richieste dei pendolari

I promotori dell’iniziativa, tra cui gruppi di cittadini, associazioni e comitati, hanno presentato una lista di richieste precise per migliorare il servizio:

1. *Ripristino delle corse dirette sulla linea di Sorrento* e reintroduzione della linea Torre Annunziata.

2. *Corsi dirette Napoli-Baiano senza cambio treno a San Giorgio.*

3. *Potenziare il servizio sulla linea Sarno*, attualmente servita da un unico treno.

4. *Aumentare il numero di stazioni presidiate* per garantire maggiore sicurezza e funzionalità.

5. *Effettuare i lavori di manutenzione durante la notte* per evitare ulteriori disagi ai pendolari.

6. Rimodulazione e potenziamento del servizio autobus integrativo, in particolare sulle linee Baiano e Sarno.

Un appello per un programma condiviso

Il messaggio è chiaro: *basta con una programmazione che genera disagi. I promotori chiedono un dialogo aperto con la Regione Campania, l’azienda EAV, i sindacati e le associazioni, per lavorare insieme a un **programma di esercizio condiviso* che metta al centro le esigenze di chi utilizza il servizio quotidianamente.

Un appuntamento per il futuro della Circumvesuviana

L’assemblea è fissata per le *11:00 alla Stazione Porta Nolana*, un luogo simbolico per la rete Circumvesuviana. L’invito è rivolto a tutti: pendolari, cittadini, associazioni e chiunque ami e viva questo mezzo di trasporto essenziale per l’intera area vesuviana.