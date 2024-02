CIMITILE-MUGNANO. Enel X: Autoproduzione di Energia e Offerte Convenienti su Impianti Fotovoltaici e Fibra Ottica”

Negli ultimi anni, l’autoproduzione di energia è diventata sempre più allettante, non solo per il risparmio economico a lungo termine ma anche per la sua impronta ecologica positiva. Enel X offre un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano abbracciare la sostenibilità e risparmiare sulle bollette energetiche.

Impianti Fotovoltaici: Un Investimento per il Futuro

Acquistare un impianto fotovoltaico Enel X significa non solo investire in energia pulita ma anche godere di numerosi vantaggi inclusi nel prezzo. Il pacchetto completo comprende sopralluogo, progettazione e installazione standard, garantendo un processo senza problemi per chiunque desideri abbracciare la generazione di energia rinnovabile.

Il supporto pratico di Enea è un ulteriore valore aggiunto, semplificando ulteriormente l’esperienza per gli acquirenti. Inoltre, grazie alle detrazioni fiscali, è possibile recuperare il 50% della spesa, rendendo l’investimento ancora più conveniente.

Con impianti fotovoltaici disponibili da 3 KW a partire da 5950,00 euro IVA inclusa, Enel X offre soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze energetiche di ogni utente, promuovendo un futuro più sostenibile.

Enel Fibra: Velocità e Convenienza

Enel non si ferma alla produzione di energia. Con Enel Fibra, l’azienda offre anche connessioni internet ultraveloci a partire da soli 23,90 euro al mese. Zero costi di attivazione e una fibra ultraveloce fino a un Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload rendono questa offerta allettante per chi cerca una connessione affidabile e veloce.

Il modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo garantisce prestazioni di alto livello, consentendo agli utenti di sfruttare al massimo la connessione ad alta velocità.

Dove Trovarci

Vieni a trovarci presso i nostri negozi di Mugnano del Cardinale, situato in Via Vittorio Emanuele 57, e Cimitile, in Via Roma 136/138. Il nostro team esperto sarà lieto di illustrarti tutte le opzioni disponibili e guidarti nella scelta dell’opzione migliore per le tue esigenze.

Enel X: il partner ideale per chi cerca soluzioni energetiche sostenibili e servizi internet affidabili a tariffe convenienti. Abbraccia il futuro dell’energia e della connessione veloce con Enel X.