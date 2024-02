AVELLA. Carnevale Avellano, martedì il carro di Cenerentola per i bambini ecco le tappe.

Il Comune di Avella ,in collaborazione con Avellarte, ha programmato per il giorno di carnevale dalle 14 alle 18 la sfilata di un carro allegorico di Cenerantola, una novità assoluta dedicata ai bambini a cui saranno distribuiti delle stelle filanti e dei gadget di carnevale. E’ la prima volta che il Comune anima le strade con un carro in cartapesta che rappresenta un classico disney. Il carro farà tappa prima nel quartiere San Pietro, poi zona Anfiteatro, Via Madonna del Carmine, Gescal poi si dirigerà verso Santa Candida, Viale Lungo Clanio e Cooperative per poi sostare in Piazza Municipio. La manifestazione ha potuto godere del supporto del Gruppo Conad Galeotafiore, Cartoleria Masi, Cartoleria dei Sogni, Cartoleria del Centro, EcoVigilantes e Climanova.