Cicciano: Giornata di Prevenzione con Visite Gratuite il 9 Febbraio 2025

Domenica 9 febbraio 2025, presso l’Istituto Comprensivo Bovio Pontillo Pascoli in Via Marconi, Cicciano (NA), si terrà una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, con visite mediche gratuite. L’evento, organizzato da AMOS Partenio ODV in collaborazione con il Laboratorio Civico per Cicciano, è patrocinato dal Comune di Cicciano.

Specialisti presenti:

Dott. Carlo Iannace – Senologo

– Senologo Dott. Giuseppe Amaturo – Senologo

– Senologo Dott. Michele Capozzi – Ecografista (interverrà su indicazione del senologo)

– Ecografista (interverrà su indicazione del senologo) Dott.ssa Vitale Maria Grazia – Psicoterapeuta (massimo 20 visite disponibili)

Come partecipare:

Le visite si svolgeranno esclusivamente su prenotazione tramite WhatsApp al numero 371 4857752.

Istruzioni per la prenotazione:

Inviare un messaggio contenente nome e cognome. Si sarà ricontattati per confermare l’orario della visita.

Regole d’accesso:

Rispetto dell’orario indicato nella prenotazione.

Le visite sono singole; un accompagnatore è ammesso solo in caso di minori o persone non autosufficienti.

Misure di sicurezza:

Obbligo di indossare la mascherina.

Igienizzazione delle mani all’ingresso.

L’evento rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare sulla prevenzione e per ricevere consulti specialistici in maniera totalmente gratuita. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite e-mail all’indirizzo amospartenioodv@gmail.com o tramite PEC amospartenioodv@pec.it.

Non perdere questa opportunità per prenderti cura della tua salute!