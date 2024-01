Caivano: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 66enne di Caivano.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Afragola e della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Sant’Arcangelo hanno notato una persona che dopo aver ricevuto una banconota da un uomo, ha prelevato qualcosa da un’auto nelle vicinanze per consegnarglielo.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 15 euro, appena ricevuti dall’acquirente, di 12 involucri di cocaina del peso di 4,5 grammi circa e ulteriori 20 euro, contenuti all’interno di un borsello ben occultato all’interno dell’auto in uso a quest’ultimo.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto rinvenendo 7 involucri di cocaina del peso di 45 grammi circa, un frullatore intriso della stessa sostanza e 250 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, un 66enne di Caivano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.