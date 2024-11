Diffamazione su Facebook l’ex Sindaco Festa condannato a risarcire il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica con il giudice Gianfranco Cardinale, ha emesso oggi una sentenza di condanna nei confronti di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, per diffamazione ai danni di Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino. L’accusa riguardava una diretta Facebook del 24 maggio 2021 in cui Festa aveva utilizzato espressioni giudicate offensive e lesive della reputazione del professionista. Il giudice ha stabilito che le frasi incriminate costituiscono diffamazione, ritenendole prive di legittimità in quanto non rientrano nella sfera della critica lecita. La condotta è stata inoltre aggravata dall’ampia diffusione del video, visualizzato da oltre 7.000 persone. Il danno alla reputazione del Presidente Erminio Petecca, riconosciuto come significativo per la sua posizione sociale e professionale, è stato quantificato in via equitativa, poiché non completamente dimostrabile nel suo ammontare preciso. La sentenza ha disposto il risarcimento, evidenziando il discredito arrecato e le sofferenze morali subite dall’attore nel contesto lavorativo e sociale.

Ringrazio il Consiglio dell’Ordine che mi ha sostenuto, l’Avv. Ermanno Salvatore per la grande professionalità dimostrata e soprattutto gli architetti che mi hanno sostenuto in quel momento di difficile confronto con l’ex Sindaco di Avellino, dal momento della sua tentata forzatura nella procedura di affidamento d’incarico all’architetto Massimiliano Fuksas e bocciata perché ritenuta irregolare dall’Anac, fino all’ingiuria e alla diffamazione nei confronti del sottoscritto, ritenuto la causa della rinuncia all’incarico da parte dell’ archistar. Ha perso la prepotenza, ha vinto il buon senso. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.