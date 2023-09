CAMPOSANO. Le proposte di Camposano in Azione in occasione della settimana Europea della Mobilità

Il gruppo Camposano in Azione, in occasione della Settimana Europea della Mobilità (dal 16 al 22 settembre 2023), ha inviato all’Amministrazione Comunale di Camposano le proprie proposte elaborate per risolvere le problematiche della viabilità e della sicurezza stradale che il paese presenta, argomento che sta avendo sempre più rilevanza anche a livello nazionale (vedi la manifestazione di ieri a Milano sulla questione della sicurezza per pedoni e ciclisti) e che rappresenta il grosso del capitolo Ambiente urbano, uno dei tre pilastri su cui il gruppo stesso ritiene debba fondarsi la Camposano del futuro.

Sono tanti i problemi in paese relativi alla Viabilità/Mobilità: da mesi le principali vie di transito sono solcate da rappezzi longitudinali a struttura irregolare sul manto stradale, presumibilmente conseguenza di riparazioni dopo lavori, che rendono difficoltoso e pericoloso il transito a motocicli, biciclette, auto e pedoni (durante la processione di San Gavino ad agosto, una partecipante è caduta per aver posto il piede in un avvallamento dell’asfalto), e, soprattutto dopo le ore 20, auto e moto sfrecciano per il paese ad una velocità elevatissima, con conseguenti rischi per pedoni, ciclisti e altri automobilisti e motociclisti.

Altri disagi sono dati dall’illuminazione pubblica in corso Vittorio Emanuele III avente una intensità talmente bassa che di sera risulta complicato individuare presenze sulla carreggiata e dalla mancanza di una piazza chiusa al transito che possa essere un luogo di aggregazione tranquillo e rilassante.

Infine c’è la problematica della caotica circolazione in prossimità dei plessi scolastici in entrata ed uscita degli alunni, senza regolazione perché attualmente c’è un solo Vigile Urbano in servizio per ogni turno, senza un servizio Scuolabus che possa ridurre l’esagerato numero di auto degli accompagnatori degli alunni e senza un fluido e logico senso di marcia nelle strade nei pressi delle scuole.

Pertanto è stato richiesto che si provveda a ripristinare la regolarità del rappezzato manto stradale, per evitare che i pedoni cadano e che auto e moto debbano compiere zig zag pericolosi, e soprattutto per incentivare la scelta di una mobilità alternativa e sostenibile con biciclette e monopattini elettrici, utilizzo degli stessi oggi difficoltoso e imprudente; che si provveda alla installazione di necessari rallentatori e dissuasori di velocità, come dossi e rilevatori elettronici; che vengano realizzati l’adeguamento e la modernizzazione della pubblica illuminazione in corso Vittorio Emanuele III; che venga, inoltre, invertito il senso di marcia in via A. Rispoli e in via P. Quatrano, e, in ottemperanza alla Legge 120/2020, sia indetta la Zona Scolastica, così da rendere agevole e fluido il transito delle automobili e sicuro quello di pedoni e ciclisti in entrata ed uscita dalla scuola, soprattutto attraverso la presenza del Vigile in servizio davanti al cancello dell’istituto; inoltre, che venga organizzata a Camposano l’iniziativa “Domeniche a piedi”, rendendo Piazza Umberto I completamente pedonale e ciclabile nelle domeniche e nei giorni festivi, così che i cittadini possano giovare di un ampio spazio di aggregazione e di passeggio senza l’intralcio di auto e moto.

Si è chiesto, in aggiunta, di sapere il perché del ritardo nella entrata in servizio dei quattro Vigili Urbani a tempo determinato, presumibilmente selezionati, visto che il Bando parlava di presa di servizio a luglio 2023, necessitando il paese di maggiore controllo del territorio, controllo reso difficoltoso al singolo Vigile Urbano in servizio per ogni turno.

E, in conclusione, si è consigliato che venga affidata l’importante delega alla Viabilità e Mobilità ad un/a Assessore/a, così da avere appunto un/a delegato/a che possa dedicarsi più specificamente a questa tematica fondamentale per la vivibilità e un’alta qualità della vita a Camposano.