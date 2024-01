Camposano. “I Poeti di via Margutta” di Giuseppe Gatta: Una serata memorabile. Video

Nella suggestiva cornice della sala consiliare del comune di Camposano, si è svolta una serata indimenticabile con la presentazione del libro “I Poeti di Via Margutta” di Giuseppe Gatta. L’evento è stato reso ancora più speciale dalla presenza della relatrice Maria Cristina Benintendi, una figura autorevole nel panorama culturale locale.

L’autore, Giuseppe Gatta, ha affascinato il pubblico con la sua narrazione coinvolgente e la passione che traspare dalle pagine del suo libro. “I Poeti di Via Margutta” si presenta come un viaggio poetico attraverso le storie e le emozioni degli artisti che hanno vissuto e creato in quella famosa via romana.

Tuttavia, la serata ha assunto contorni ancora più emozionanti grazie a un imprevisto positivo. Binews, l’organizzazione responsabile del Premio Bassa Irpinia del 30 dicembre, ha rivelato di non aver consegnato la targa prevista per Giuseppe Gatta a causa di un errore tipografico. Sfruttando la presentazione del libro come l’occasione perfetta, Binews ha colto l’opportunità per consegnare personalmente la targa all’autore.

Maria Cristina Benintendi, nella sua veste di relatrice, ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali come quella di Binews e ha elogiato il contributo significativo di Giuseppe Gatta alla valorizzazione dell’arte e della poesia. La serata è stata, dunque, un’occasione unica per celebrare la cultura locale, l’arte e il talento di un autore apprezzato.

(Andrea Salvatore Guerriero)