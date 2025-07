Camposano, 470 candidati per 2 posti da agente di polizia locale: nessun vincitore. Un vero record

Camposano (NA) – Un concorso pubblico per soli due posti da agente di polizia locale si è concluso senza vincitori, nonostante ben 470 candidati si siano presentati alle prove. È successo nel Comune di Camposano, dove il sindaco ha voluto sottolineare il valore del merito come unico criterio di accesso alla pubblica amministrazione.

«Da quando sono sindaco – ha dichiarato – ho scelto di seguire una linea chiara: chi entra in Municipio, prende lo stipendio il 27 solo se ha merito, competenza e voglia di lavorare. Nessuno spazio per pacchi raccomandati». Parole forti che rispecchiano la volontà dell’amministrazione di Camposano di puntare su onestà, efficienza e giustizia come pilastri dell’azione amministrativa.

Il risultato del concorso, seppur sorprendente, è coerente con questa visione: i punteggi non hanno raggiunto i livelli minimi richiesti per il superamento della selezione, confermando la volontà di alzare l’asticella della qualità nei servizi pubblici locali.

«Sappiamo che lavorare così richiede il doppio dello sforzo – ha continuato il sindaco – ma è l’unica via per restituire dignità alla politica e alle istituzioni. Solo attraverso la serietà e l’etica pubblica possiamo consegnare un Paese migliore ai nostri figli».

Un messaggio che, nel piccolo centro del nolano, lancia un segnale forte e chiaro: a Camposano si lavora per costruire una macchina amministrativa pulita, giusta e davvero al servizio dei cittadini.