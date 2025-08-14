Campania e Puglia terra di bande musicali.

La musica bandistica è di scena in tutte le feste religiose, che si tengono in maggior parte nel sud della penisola, Non è raro però, che si tengono raduni tra le stesse bande musicali, per confrontarsi, come è avvenuto il 7 giugno 2025 a Benevento, evento promosso dal maestro Pasquale Napolitano e che si è riproposto lo scorso 11 agosto 2025 a Deliceto provincia di Foggia, per festeggiare i venti anni di attività della nuova Banda Musicale “ Città di Deliceto “, messa su, dai fratelli Nicola e Manuel Spiezio, nel 2005.

All’ evento bandistico musicale, vi hanno preso parte oltre alla Banda Città di Deliceto, altre due bande musicali campane e cioè:

Banda Musicale “ Città di Grottolella “ diretta dal maestro Daniel Conte, aiutato dal vice-capobanda Nazzareno Ladanza.

Banda Musicale di Lacedonia “ Concerto Bandistico Città di Lacedonia diretto dal maestro Lea Pescatore. Prima donna a dirigere la banda dalla sua fondazione nata nel 2019, coadiuvata dal vice-maestro Antonio Chicone.

E proprio sulla figura del maestro Lea Pescatore, ci focalizziamo, perché se è normale vedere nell’ambito della musica classica Donne direttore d ‘Orchestra, però è raro , vederle in campo bandistico. E questo è sato messo in evidenza dal presidente del Concerto Bandistico di Lacedonia Nicola Zingariello, susseguente alla premiazione effettuata dal maestro Domenico Zizzi, docente del Conservatorio di Lecce, che ha consegnato una targa ricordo.

Nicola Zingariello: “ la nostra Banda è nata nel 2019, ma a Lacedonia, la tradizione bandistica ha più di 200 anni di storia. Il nostro prima obiettivo, è stato quello di sostituire, la figura maschile di maestro direttore, con una figura femminile. Abbiamo così affidato alla maestra Lea Pescatore la direzione della banda e adesso posso affermare con orgoglio, che i risultati raggiunti, sono stati eccellenti avendo ricevuto numerosi premi e riconoscimenti “.

La maestra direttore Lea Pescatore ; “ il ruolo di direttore mi ha dato una enorme responsabilità, ma, che la musica riempe di gioia ed è qualcosa di bellissimo, , Oggi possiamo affermare che il Concerto Bandistico Città di Lacedonia + una realtà affermata e consolidata nel panorama bandistico interregionale “.

Carmine Martino