Cambio di data per la “Giornata della Solidarietà”: si terrà domenica 31 agosto 2025

L’Associazione Culturale “Le Ali della Vita” informa che la Giornata della Solidarietà, inizialmente prevista per sabato 30 agosto, è stata posticipata a domenica 31 agosto 2025 a causa delle previsioni meteo avverse.

L’evento, che si terrà presso La Pineta al Fusaro (Via dei Mulini, 30 – Avella), resta confermato con lo stesso programma:

Start ore 10:00 con attività e momenti di condivisione durante tutta la giornata;

Musica dal vivo alle ore 18:00 ;

Dolci, pizze salate e tante altre bontà preparate con cura dalle volontarie.

La giornata sarà un’occasione speciale per stare insieme, condividere e vivere la solidarietà in un clima di festa e comunità.

Vi aspettiamo numerosi domenica 31 agosto per condividere questa esperienza unica!