Calcio, Serie C. Stabilite le semifinali playoff del 25 maggio.

di Redazione sportiva

Le quattro squadre che si contenderanno l’ultimo posto utile per la Serie B saranno Palermo, Catanzaro, Padova e Feralpisalo’. La squadra di Vecchi venerdì ha fatto il colpaccio a Reggio Emilia battendo 1-2 la Reggiana. Palermo e Padova hanno rischiato: in Sicilia la Virtus Entella, avanti per due volte, è stata ripresa dai gol di Soleri e dell’ex Avellino Fella con il match che è terminato 2-2 dopo l’1-2 rosanero in Liguria; i veneti perdono per 0-1 all'”Euganeo” contro la Juventus Under 23 ma in virtù della migliore classifica e del successo col medesimo risultato nella gara d’andata, staccano il biglietto per le semifinali. Il Catanzaro invece si impone sul Monopoli in entrambi i match.

Mercoledì 25 maggio le semifinali d’andata saranno Catanzaro-Padova e Feralpisalo’-Palermo.

