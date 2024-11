CALCIO. Prima sconfitta casalinga per il Nola: il Gladiator passa allo Sporting

Il Nola incappa nella prima sconfitta casalinga della stagione: il Gladiator si impone allo Sporting con il risultato di 1-0, al termine di una gara equilibrata e combattuta. Il match, valido per il campionato di Serie D, ha visto i bianconeri impegnarsi senza sosta, ma non è bastato per evitare il colpo degli ospiti, guidati da un’organizzazione difensiva impeccabile.

La partita

Mister Francesco Farina ha potuto contare su quasi tutta la rosa, ad eccezione degli infortunati Vitolo e Dentice. Il tecnico ha schierato capitan Biason a centrocampo, avanzando Melillo nel tridente offensivo.

Il Nola è partito con il piede giusto, cercando subito di mettere pressione agli avversari. Al 12′, Dell’Orfanello ha creato la prima occasione pericolosa, ma non è riuscito a concretizzare un cross da ottima posizione. Al 14′, però, è stato il Gladiator a sfiorare il vantaggio con Mansour, che ha calciato fuori a porta vuota dopo un’uscita di Pellino.

Il gol decisivo è arrivato al 23′, quando Di Giovanni, servito sulla destra, si è accentrato e ha trovato l’angolino con un sinistro imparabile per Pellino. Il Nola ha reagito e, al 43′, è andato vicino al pari con una punizione di Castagna deviata sul palo dal portiere Russo. Varsi ha ribadito in rete, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco.

Nel secondo tempo, i bianconeri hanno provato in tutti i modi a trovare il gol, con mister Farina che ha effettuato tre cambi nell’intervallo per dare una scossa alla squadra. Nonostante il pressing finale, il Gladiator ha difeso con ordine, salvando anche sulla linea un colpo di testa pericoloso di Cassandro nei minuti finali.

Le dichiarazioni di mister Farina

A fine gara, mister Francesco Farina ha analizzato con lucidità la sconfitta:

“È stata una gara molto equilibrata, decisa da un solo gol e dalla difesa strenua degli avversari. Abbiamo provato a segnare in tutti i modi, ma oggi non ci è riuscito. Eravamo un po’ sottotono, soprattutto mentalmente, e loro ci hanno pressato bene. Nell’intervallo ho cercato di cambiare qualcosa, ma non è bastato. Chiedo scusa alla società, al presidente Langella e ai tifosi. Ripartiamo con rabbia e determinazione, consapevoli che nel calcio si può anche perdere, ma bisogna imparare a gestire meglio certe situazioni.”

Prossimi impegni

Il Nola avrà subito l’occasione di riscattarsi: mercoledì è in programma il ritorno dei Quarti di Coppa Italia contro l’Ercolanese, con i bianconeri che partono dal vantaggio di 2-1 ottenuto all’andata.

Il tabellino

Reti: Di Giovanni 23′ (G).

Nola 1925: Pellino, Cacciatore (Pagano 85′), Cassandro, Pepe (Costanzo 46′), Dell’Orfanello, Biason, Cozzolino (Liccardi 46′), Castagna, Melillo (Caccavallo 46′), Pozzebon, Varsi (Filosa 77′). Allenatore: Francesco Farina.

Gladiator: Russo, Di Giovanni (74′ Finizio), Argento, De Marco, Campanella, Picascia, Arario (Calabro 46′), Gatto, Orlando (74′ Campanile), Umile B. (69′ Guarino), Mansour (89′ Caruso). Allenatore: Vincenzo Platone.

Arbitro: Ganzerli di Frattamaggiore.

Note: ammoniti Pepe, Varsi e Liccardi (Nola); Orlando, De Marco, Picascia, Russo e Arario (Gladiator).