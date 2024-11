MARZANO DI NOLA. Andrea Ariano: un debutto straordinario al Teatro Regio di Parma

Parma – Il 22 novembre 2024 sarà una data che Andrea Ariano, originario di Marzano di Nola, non dimenticherà facilmente. L’artista ha debuttato al prestigioso Teatro Regio di Parma, uno dei templi italiani della lirica, interpretando i personaggi de L’ubriacone e Il geografo nell’opera Il Piccolo Principe del Maestro Enrico Melozzi.

Con emozione palpabile, Ariano ha condiviso le sue sensazioni sui social: “Mi fa uno strano effetto addirittura scriverlo, ma oggi ho debuttato in uno dei teatri più belli e importanti d’Italia. A volte la vita sa farti davvero dei regali incredibili.”

Un percorso insolito, quello di Andrea, che dalla laurea in economia alla LUISS di Roma lo ha portato a scoprire quasi per caso un talento nascosto: la sua voce. Questo dono, emerso solo pochi anni fa, ha innescato una rapida ascesa che, unita alla sua grande umiltà e determinazione, lo ha proiettato su palcoscenici sempre più prestigiosi.

Un sogno realizzato grazie a Enrico Melozzi

Ariano ha espresso profonda gratitudine al Maestro Enrico Melozzi, compositore e direttore dell’opera, che gli ha dato questa opportunità unica:

“Il Maestro Melozzi mi ha letteralmente regalato la possibilità di realizzare un sogno, accogliendomi qui a Parma per questa straordinaria produzione.”

Il Piccolo Principe, tratto dal celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry, sarà in scena al Teatro Regio di Parma fino al 23 novembre e proseguirà al Teatro Valli di Reggio Emilia il 1° e il 2 dicembre. A dirigere l’@orchestra_clandestina sarà ancora il Maestro Melozzi, mentre la regia è affidata al Maestro Stefano De Luca.

Un doppio ruolo che sfida e affascina

Andrea Ariano interpreta due personaggi lontani non solo tra loro, ma anche dal suo essere: L’ubriacone e Il geografo. Ruoli complessi che hanno preso forma grazie al lavoro e alla guida del regista Stefano De Luca. Questo debutto rappresenta per Ariano un banco di prova importante, affrontato con dedizione e professionalità.

Un talento scoperto per caso

La storia di Andrea Ariano è quella di una scoperta quasi fortuita, ma che ha cambiato il corso della sua vita. Laureato in economia, si è avvicinato al canto per caso, ma la sua voce ha subito rivelato un potenziale straordinario. In pochi anni, grazie a impegno e passione, è riuscito a farsi notare e a costruire una carriera in ascesa nel mondo della musica lirica.

Con umiltà e determinazione, Ariano si sta affermando come un talento emergente della scena teatrale italiana, dimostrando che i sogni, con il giusto impegno, possono diventare realtà.