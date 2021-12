CALCIO. Pasquale Dragone, resta Direttore Generale dell’Audax Cervinara 1935

L’Audax Cervinara 1935 chiarisce la situazione in merito alle dimissioni, mai accettate dalla società, del prezioso direttore generale Pasquale Dragone. Dopo una riunione approfondita sono state chiarite le incomprensioni e superate le difficoltà. Ora, finalmente, si guarda avanti, tutti uniti per dare il massimo sostegno alla blasonata squadra di calcio Cervinarese impegnata nel campionato di Eccellenza regionale campana. Alle porte c’è l’importante incontro contro la Forza e Coraggio e l’Audax Cervinara è pronto a scendere in campo lottare novanta minuti, senza soste e senza tentennamenti. In classifica i Biancazzurri sono al terzo posto grazie alle sei vittorie conquistate, ai tre pareggi e alle altrettante sconfitte incassate. La terza piazza è occupata insieme alla Polisportiva Lioni, corsara all’Allegretto proprio contro il Cervo. Il vertice della classifica è diviso tra la sorprendente Virtus Avellino a quota venticinque e i rossoneri della Palmese, capolista con ventinove punti, frutto di ben nove vittorie due pareggi ed una sola sconfitta. La buona notizia societaria in casa Audax carica l’ambiente in vista della delicata trasferta contro i giallorossi beneventani della Forza e Coraggio, al momento in coda alla classifica, ma pur sempre una compagine da non sottovalutare.

adsense – Responsive – Post Articolo