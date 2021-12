Cicciano. “La magia è follia – Poesie, aforismi e… pensieri” è il nuovo libro del prof. Michele Vario

“La poesia è l’arte raffinata, un lusso da proliferare, l’incantesimo… eterna!”. Un nuovo percorso letterario per lo scrittore napoletano, lo stesso definisce la poesia come “estrema bellezza”, un lusso, l’arta raffinata… eterna. La magia è follia, un’opera che contiene circa cinquanta poesie, alcune molto brevi, altre più articolate, oltre ai pensieri e aforismi profondi che delineano il disegno dell’onestà, della meritocrazia e soprattutto rappresentano l’amore con le note del cuore.

Il professor Michele Vario, attualmente in organico presso l’Istituto Tecnico Statale situato alle falde del Vesuvio, simbolo di eccellenza nazionale, con la sua terza fatica letteraria si concentra nel rappresentare le emozioni e le sensazioni, attraverso le parole senza confini delimitabili. Lo scrittore, inoltre, sostiene che la poesia è viva nell’aria, nasce dal cuore con pensieri che lasciano una scia di profumo che determina il sapore dell’amore.

Il docente campano, noto per i suoi successi letterari e le continue gratificazioni, come il romanzo “I confini dell’amore ossessivo”, bestseller di Amazon nei mesi di febbraio, marzo e novembre del 2021 e la sua prima opera “I sogni svaniti”, trova spazio e amplia gli orizzonti con un libro totalmente diverso da quelli precedenti. “La magia è follia – Poesie, aforismi e… pensieri” è una lettura d’amore di 113 pagine, disponibile in tre edizioni e già apprezzata dai lettori, poiché in due giorni ha raggiunto le prime tre posizioni dei libri più venduti per la categoria “Poesie Italiane” su Amazon. Invero, l’opera ha appena conquistato il primato per le novità più interessanti di categoria del colosso statunitense, la più grande libreria del mondo. Il Booktrailer del libro è attualmente pubblico sul sito web ufficiale dell’autore napoletano e sul personale canale Youtube, che in meno di una settimana ha superato le 20 mila visualizzazioni.

Biografia dell’autore: Michele Vario – classe 1983. Professore di scuola media superiore per le discipline Tecnico – Scientifiche. Scrittore e Autore, il 15 aprile 2020 pubblica il suo primo romanzo “I sogni svaniti” – Casa Editrice del gruppo (CSA Editrice), il 12 gennaio 2021 pubblica la seconda opera “I confini dell’amore ossessivo”, il 15 dicembre 2021 pubblica il suo terzo libro “La magia è follia – Poesie, aforismi e… pensieri”. Si specializza in ambito editoriale e di scrittura in qualità di Editor e Ghostwriter. Negli ultimi anni riceve vari Premi Letterari, vincendo concorsi Letterari Italiani e Internazionali per la Poesia, oltre ai Riconoscimenti ottenuti dalle giurie giudicatrici per Espressività Poetica e Speciali. Webmaster e web designer del sito web personale (www.mvautore.com) e del canale YouTube (MVautore). Specializzato nel settore del turismo in qualità di consulente viaggi, consegue poi il corso come volontario per la Croce Rossa Italiana. La passione per la musica, approfondita con lo studio del solfeggio con riferimento allo strumento musicale del pianoforte. Allenatore di giovani calciatori e preparatore atletico, collabora con diverse società di calcio. Giornalista incaricato alla stesura e revisione di articoli per varie testate giornalistiche. Negli anni ottiene varie Benemerenze e un Encomio Solenne per l’alto senso civico dimostrando un non comune spirito di servizio.

Il video del Book Trailer “La magia è follia”: https://www.youtube.com/watch?v=F9ljAH2lwxg

Il libro disponibile in versione digitale e cartacea: https://www.amazon.it/magia-follia-Poesie-aforismi-pensieri/dp/B09MZTP93B/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1638710742&sr=8-1

