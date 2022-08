Calcio. L’Avellino si impone per 0-4 sul Solofra nell’amichevole del “Gallucci”.

di Redazione sportiva

L’Avellino al “Gallucci” sconfigge il Solofra per 0-4. I gol di Maniero, Di Gaudio, Dall’Oglio e Ceccarelli. La prima frazione si conclude sullo 0-2, inoltre Dall’Oglio si fa neutralizzare un rigore da D’Amico per atterramento di Maniero. L’errore di Palumbo invece spiana la strada al raddoppio di Di Gaudio. Si fa notare Kanoute, suoi gli assist per i due gol.

Nella ripresa Pizzella sta per regalare il gol della bandiera ai conciari dopo che Dall’Oglio aveva firmato il tris. Lo 0-4 di Ceccarelli con una bella conclusione, l’esterno ci aveva provato pure poco prima. Ora testa al Pescara, domenica 4 settembre parte il campionato. Si va all'”Adriatico Cornacchia”.