Fabiano Parisi convocato in Nazionale per le gare contro l’Albania a Tirana del 16 Novembre e contro l’Austria a Vienna del 20 Novembre. Il serinese dell’Empoli continua nella sua personale scalata. Dalla C con l’Avellino, alla Serie A con l’Empoli passando per la B, quindi Nazionale Under 21 e ora quella maggiore. È il secondo irpino della storia a vestire l’azzurro più prestigioso dopo il chiusanese Rambo De Napoli. Un gran riconoscimento da parte di Mancini.

Foto: Pagina Facebook Empoli Fc