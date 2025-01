Arte e spiritualità: Prisco De Vivo incanta con “S. Irene soccorre San Sebastiano” a Marigliano

Sabato sera, nella suggestiva cornice della storica Chiesa dell’Annunziata di Marigliano (NA), è stata inaugurata la IV edizione di Fenome NOVEN Art, con la presentazione dell’installazione “S. Irene soccorre San Sebastiano” dell’artista Prisco De Vivo.

L’opera, un dittico concepito come installazione site-specific, esplora le ferite di luce del Santo martire, la Pietas umana e il mistero del rinnovamento della carne. Ispirata all’iconografia tradizionale, l’opera narra il gesto misericordioso di Santa Irene, che, accompagnata dalla sua serva, scopre che San Sebastiano, condannato a morte per la sua fede, è ancora in vita. Con dedizione, le donne curano le sue ferite, simbolo di sofferenza e speranza. La leggenda vuole che il Santo, in seguito al suo martirio, sia apparso in sogno a Irene per indicarle il luogo del suo corpo.

Un omaggio alla tradizione e alla riflessione spirituale

L’installazione sarà visitabile per tutto il mese di gennaio 2025, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva in cui arte e spiritualità si intrecciano, dando vita a un dialogo intenso tra passato e contemporaneità.

Un evento curato con maestria

L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’architetto Claudio Bozzaotra e al presbitero e storico dell’arte Don Lino D’Onofrio, che hanno saputo valorizzare la magnificenza della Chiesa dell’Annunziata come luogo di riflessione e bellezza.

Fenome NOVEN Art si conferma, anche in questa edizione, una manifestazione capace di dare spazio alla ricerca artistica, restituendo al pubblico opere di forte impatto emotivo e culturale.