Calcio, Avellino-Catania. Gautieri: “Bisogna cambiare registro, passi indietro notevoli”.

di Lucio Ianniciello

L’Avellino non va, sconfitta al Partenio Lombardi contro il Catania. Mister Gautieri dice: “Siamo partiti avendo le occasioni giuste. Nell’unica loro imbucata abbiamo subito il gol. Si è creato ma bisogna cambiare registro, raggiungere un obiettivo importante e sarebbe da stupidi perderlo”.

Anche qualche scambio di opinioni non proprio amichevole tra giocatori dell’Avellino: “Bisogna lavorare sulla serenità, abbiamo fatto passi indietro notevoli”.

Non si è accorciato sul Catanzaro che rimane a +5: “Dobbiamo pensare a noi stessi. Si deve dare il massimo, gli altri possono pure vincere, tocca a noi farlo”.

Solo un punto nelle ultime tre partite casalinghe per Gautieri, sul fatto che potrebbe essere in discussione dice: “Per il lavoro che faccio ogni giorno mi metto in discussione, lo si è sempre. Con la società non ho parlato”.

In superiorità numerica per mezz’ora, l’Avellino non è riuscito a bucare il Catania che aveva segnato due minuti prima del rosso a Lorenzini: “Ho provato il 4-3-3 per l’inserimento degli esterni, poi il 4-2-4, infine il 4-1-3-2. Plescia è entrato nel momento giusto. Così non va bene, bisogna capire cosa è successo”.

Contestazione dei tifosi a fine gara: “Non sono contenti ed esprimono il loro parere, ci hanno incoraggiato . Se facciamo il nostro lavoro ci vengono dietro”.

Ipotesi ritiro in vista della gara di domenica a Picerno? “Per il Covid non è possibile, sarebbe giusto ma non si può fare”.

Il fattore psicologico: “Dobbiamo ritrovare la tranquillità, essere bravi a capire a cosa stiamo andando incontro. La squadra non ha mollato”.

