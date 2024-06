BRUSCIANO. Vincenzo Castaldo astro nascente del judo italiano

A Brusciano, comune del territorio della Città Metropolitana di Napoli, la palestra TAEKJITSU porta in alto la pratica delle arti marziali in Campania. Un suo allievo, Vincenzo Castaldo, 14 anni compiuti lo scorso 14 gennaio, ha partecipato brillantemente al Campionato Italiano A2 Esordienti B di Judo, del 25 e 26 maggio 2024 presso il GeoPalace di Olbia sotto l’egida della FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, ed il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Sardegna e quello allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Olbia.

Tale evento è stato positivamente svolto con il proposito di determinare il ranking nazionale degli esordienti d’Italia e dare l’opportunità, ai più talentuosi, di qualificarsi per i Campionati Nazionali A1 di Categoria. Sul tatami si sono confrontati circa 500 atleti appartenenti a 255 società sportive provenienti dalle diverse regioni d’Italia come trasmesso in live streaming sul web, https://www.youtube.com/watch?v=_vthJT9InXY.

A questa competizione ha partecipato il bruscianese Vincenzo Castaldo, conquistando la Medaglia d’Argento nella Categoria -81 Kg, avente come maestri accompagnatori: Maione Salvatore, Maestro 3° Dan; Pasquale Stanzione, Maestro, Campione del Mondo; Castaldo Agostino, Maestro 2° Dan, papà dell’atleta.

Vincenzo Castaldo ha iniziato a cimentarsi nelle arti marziali all’età di 6 anni ed è diventato Campione Regionale del Gran Premio Giovanissimi al II Trofeo Judo For Kids svolto al Palajacazzi di Aversa, nei giorni di 27 e 28 aprile 2024, con l’organizzazione della New Top Line. Il judoka bruscianese si sta preparando ora a partecipare Campionato Italiano di Judo Assoluto A1 Esordienti B A1 che si terrà presso il Palazzo del Turismo nei giorni 8 e 9 giugno 2024 a Iesolo, organizzato dalla FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

Il sociologo Antonio Castaldo e tutta Brusciano si congratulano “per quanto compiuto fino ad oggi dal giovanissimo astro nascente del judo italiano Vincenzo Castaldo, figlio della laboriosa ed onesta comunità bruscianese, e gli augurano di cogliere sempre crescenti successi nella sua carriera nelle arti marziali che può contare sulla meritevole appartenenza alla TAEKJITSU, un orgoglio delle valevoli realtà associative sportive, che educa da decenni, allo sport e alla vita, generazioni di ragazzi e ragazze di Brusciano e del territorio dell’Agro Nolano Pomiglianese. Ad Majora”.